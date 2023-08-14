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Еще три плавучих причала установили в Москве

Еще три плавучих причала установили в Москве

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Еще три современных плавучих причала установили на юге столицы. Они появились на остановках будущего второго регулярного водного маршрута – на набережной Марка Шагала, Новоданиловской и Нагатинской набережных.

Ранее уже завершили монтаж такой конструкции на Южном речном вокзале. Новые причалы – это полностью отечественная разработка, которые не наносят вреда экологии и работают исключительно за счет электричества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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