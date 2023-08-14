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11:15

Транспорт

Строительство всех пересадочных комплексов на БКЛ завершат до конца года

Строительство всех пересадочных комплексов на БКЛ завершат до конца года

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Завершить строительство всех пересадочных комплексов на БКЛ планируют до конца 2023 года. Например, скоро удобные переходы между радиальными линиями и БКЛ появятся на станциях "Авиамоторная", "Электрозаводская" и "Текстильщики".

На данный момент, чтобы попасть с одной линии на другую, пассажиры тратят около 10 минут. Как изменится время в пути после запуска всех подземных коридоров?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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