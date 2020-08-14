Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На 40% сократилось количество задержек трамваев благодаря физическому обособлению путей. Машины не затрудняют движение вагонов, поэтому уменьшилось количество ДТП.

"Мы планируем начать тестирование продаж за цифровые рубли сувенирных карт "Тройка" и карт с балансом билета "Кошелек". По итогам пилотного проекта проработаем возможность внедрения цифрового рубля и на других видах городского транспорта. Мы внедряем самые передовые российские технологии в городском транспорте по задаче мэра Москвы Сергея Собянина", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

11 маршрутов электробусов уже ввели в столице в 2023 году. На данный момент их в городе 90, планируется запустить еще 23.