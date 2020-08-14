Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Движение транспорта затруднено на Чурской эстакаде

Новости часа: ЦОДД рекомендовал водителям выезжать на столичные дороги после 19:00

Свободное движение транспорта зафиксировали на Садовой-Кудринской улице

Новости часа: Путин обсудил с СБ РФ обеспечение безопасности в информационном пространстве

Москвичам рассказали о масштабных проектах по развитию транспортного каркаса столицы

Движение по Карамышевской набережной восстановили

Бочкарев рассказал о строительстве МЦД-3 и МЦД-4

ЦОДД спрогнозировал вечерний трафик в Москве до 6 баллов

"Актуальный репортаж": несколько брендов машин снова появились у московских автодилеров

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На 40% сократилось количество задержек трамваев благодаря физическому обособлению путей. Машины не затрудняют движение вагонов, поэтому уменьшилось количество ДТП.

"Мы планируем начать тестирование продаж за цифровые рубли сувенирных карт "Тройка" и карт с балансом билета "Кошелек". По итогам пилотного проекта проработаем возможность внедрения цифрового рубля и на других видах городского транспорта. Мы внедряем самые передовые российские технологии в городском транспорте по задаче мэра Москвы Сергея Собянина", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

11 маршрутов электробусов уже ввели в столице в 2023 году. На данный момент их в городе 90, планируется запустить еще 23.

Читайте также
транспортметровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика