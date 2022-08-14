Комплекс по обслуживанию речных судов появится в СЗАО

Строительство многофункционального комплекса по обслуживаю и зарядке электрических речных судов началось в столичном районе Хорошево-Мневники. По словам заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, власти позаботились о чистоте акватории Москвы-реки, поэтому не только сами электросуда будут 100% экологичными, но и вся инфраструктура для них.

Отмечается, что корпус и надстройка комплекса будут выполнены из судовой высокопрочной стали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.