Участок БКЛ "Савеловская – Петровский парк" откроют 15 августа

Завтра в Москве досрочно откроют участок Большой кольцевой линии "Савеловская – Петровский парк". Об этом сообщил Сергей Собянин. Сейчас там заканчивают проверять все системы.

Участок закрыли из-за интеграции в действующую сеть метро новых станций БКЛ. В перспективе у Большой кольцевой будет больше 45 пересадок. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.