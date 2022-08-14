Строительство Московского скоростного диаметра завершается

До запуска московского скоростного диаметра осталось совсем немного. В настоящее время рабочие укладывают асфальт на последнем участке между Алтуфьевским и Ярославским шоссе.

Когда работы закончатся, машины беспрерывным потоком полетят по всему скоростному диаметру протяженностью 40 километров. Успеют ли работы закончить в срок? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.