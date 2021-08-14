В Москве заработала система мониторинга работы такси

В Москве заработала система по отслеживанию времени, которое водитель такси провел за рулем. По закону водитель может работать 40 часов в неделю чистого рабочего времени, без остановок на ремонт и перерывы на отдых. Норму рабочих часов в сутки каждый устанавливает сам, но не более 12 часов подряд.

Кроме того, система будет считывать стаж вождения – он должен быть не меньше трех лет. Также проверяется наличие российских водительских прав. Впрочем, допускаются удостоверения тех стран, где русский язык является официальным.

Подробнее – на телеканале Москва 24.