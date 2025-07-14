Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 08:00

Транспорт

Новости регионов: очередь у Крымского моста достигла 1 400 машин

Новости регионов: очередь у Крымского моста достигла 1 400 машин

В АТОР прокомментировали возобновление перелетов между РФ и США

В Москве появилась первая желтая разметка

Фестиваль "Ретрорейс" прошел в Москве

Фестиваль "Ретрорейс" в Москве посвящен эпохе 2000-х годов

"Мой район. Новости": беспилотный трамвай выйдет на линию в Москве осенью

"Мой район. Новости": в Сокольниках запустили новый электробусный маршрут

Гости фестиваля "Ретрорейс" могут увидеть культовые машины прошлых лет

На Воробьевых горах собрали уникальную коллекцию редкой техники к фестивалю "Ретрорейс"

На Воробьевых горах стартовал фестиваль "Ретрорейс"

Очередь автомобилей у Крымского моста снова увеличилась. В настоящий момент она составляет 1 200–1 400 машин. Об этом сообщил инфоцентр о ситуации на транспортном переходе. Время ожидания составляет более 3 часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Между тем потоп произошел в Чите. Проезд под мостом на улице Лазо полностью затопило. Движение пришлось перекрыть. По словам мэра города Инны Щегловой, ограничения будут действовать еще около суток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортрегионыпогодапроисшествиявидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика