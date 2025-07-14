14 июля, 08:00Транспорт
Новости регионов: очередь у Крымского моста достигла 1 400 машин
Очередь автомобилей у Крымского моста снова увеличилась. В настоящий момент она составляет 1 200–1 400 машин. Об этом сообщил инфоцентр о ситуации на транспортном переходе. Время ожидания составляет более 3 часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Между тем потоп произошел в Чите. Проезд под мостом на улице Лазо полностью затопило. Движение пришлось перекрыть. По словам мэра города Инны Щегловой, ограничения будут действовать еще около суток.
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