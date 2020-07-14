Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Виртуальный помощник Александра ответила на 15 миллионов вопросов пользователей. Чат-бот уже более 4 лет помогает пассажирам быстро получить информацию или воспользоваться услугами столичного транспорта. Чаще всего Александру спрашивают про тарифы, способы оплаты, забытые вещи и расписание наземного транспорта.

"Москва активно заменяет автобусы на электробусы с 2018 года. Современный электротранспорт делает передвижение по городу комфортнее. Этим летом в парки Мосгортранса пришло уже 40 инновационных машин. Москва заключила контракт с ПАО "КамАЗ". По нему в столицу поставят 700 электробусов российского производства КамАЗ-52222 поколения А5 в 2026–2027 годах. Мы продолжаем развитие сети экологичных маршрутов наземного городского транспорта, как поручил Сергей Собянин", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

До интересных достопримечательностей столицы можно добраться на новом регулярном речном маршруте Новоспасский – ЗИЛ. По пути расположены Новоспасский монастырь, Крутицкое подворье, Даниловская мануфактура, "Зиларт" и другие живописные локации.