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14 июля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Московским автомобилистам посоветовали брать с собой в дорогу воду и солнцезащитный крем

"Это Москва. Инфраструктура": экспресс-маршруты

Новости градостроительного комплекса Москвы

На 60% сократилось количество аварий с электросамокатами в Москве

Эксперт рассказал о развитии российской автомобильной отрасли

Москвичам рассказали об одном из самых популярных видов городского транспорта

Собянин: рельсовый транспорт будет охватывать все новые районы и микрорайоны

Художники нарисовали пассажиров на "Новокузнецкой" ко Дню московского транспорта

Сергей Собянин: в ближайшие годы столичное метро продолжит активно развиваться

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Виртуальный помощник Александра ответила на 15 миллионов вопросов пользователей. Чат-бот уже более 4 лет помогает пассажирам быстро получить информацию или воспользоваться услугами столичного транспорта. Чаще всего Александру спрашивают про тарифы, способы оплаты, забытые вещи и расписание наземного транспорта.

"Москва активно заменяет автобусы на электробусы с 2018 года. Современный электротранспорт делает передвижение по городу комфортнее. Этим летом в парки Мосгортранса пришло уже 40 инновационных машин. Москва заключила контракт с ПАО "КамАЗ". По нему в столицу поставят 700 электробусов российского производства КамАЗ-52222 поколения А5 в 2026–2027 годах. Мы продолжаем развитие сети экологичных маршрутов наземного городского транспорта, как поручил Сергей Собянин", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

До интересных достопримечательностей столицы можно добраться на новом регулярном речном маршруте Новоспасский – ЗИЛ. По пути расположены Новоспасский монастырь, Крутицкое подворье, Даниловская мануфактура, "Зиларт" и другие живописные локации.

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