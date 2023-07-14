Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Новый электробусный парк открыли в Митине. Он сможет обслуживать до 300 экологичных машин большого класса.

Кроме того, до конца 2024 года запустят 23 новых маршрута с электробусами. Подробнее о том, как изменится транспортная доступность на северо-западе столицы, – в эфире телеканала Москва 24.