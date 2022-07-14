Движение на МКАД в районе Каширского шоссе восстановлено после ДТП

Движение по МКАД в районе Каширского шоссе восстановлено после ДТП.

Ранее на 25-м километре внешней стороны МКАД столкнулись два легковых автомобиля. В течение нескольких часов проехать можно было по трем полосам из пяти. Дептранс предупреждал водителей о заторе и просил перестраивать маршрут.

В настоящее время на съезде затора нет, но затруднения наблюдаются на внутренней стороне до Липецкой улицы.

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