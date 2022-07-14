Поезда не будут ходить на участке БКЛ с 23 июля по 22 август

Целый месяц от станции метро "Савеловская" до "Петровского парка" БКЛ не будут ходить поезда. Ограничения вводятся с 23 июля по 22 августа в связи с присоединением строящегося участка БКЛ от "Электрозаводской" до "Савеловской" к действующей линии.

Уточняется, что без закрытия участка такие работы провести нельзя. В Дептрансе посоветовали пассажирам на время ограничений строить маршруты через Серпуховско-Тимирязевскую линию и через кольцевую, а также пользоваться электробусом Т42.

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