Авиабилеты подорожали на 5,5% – Росстат

За неделю авиабилеты подорожали почти на 5,5%. Это данные привел Росстат. С начала 2022 года билет в салон экономкласса стал дороже почти на 25%.

Тарифы в трамваях, автобусах и троллейбусах тоже увеличились, но не сильно. По России в среднем – менее, чем на 1%. А вот пылесосы и смартфоны подешевели, причем цены начали падать с июня. Подробнее о ценах – в эфире телеканала Москва 24.



