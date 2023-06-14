Аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала 17–18 июня

В эти выходные, 17–18 июня, аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что это связано с проведением железнодорожных работ. Изменения затронут все аэроэкспрессы. Отмечается, что на пути следования составы будут останавливаться на станции "Окружная". Интервалы между поездами составят 30 минут.

Несколько поездов 17–18 июня отменят. Значительное количество маршрутов отменят также 24 и 25 июня: на эти дни запланировано по восемь поездов в каждую сторону. В качестве альтернативы пассажиры смогут воспользоваться экспресс-автобусами "Аэроэкспресс", которые каждые 15 минут отходят от станции метро "Ховрино".

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