Москвичам рассказали, как ведутся работы по обновлению эскалаторов в столичном метро

В московском метро постоянно идут работы по ремонту и модернизации оборудования. Только одних эскалаторов в год ремонтируется более 100 штук, при этом все работы ведутся без остановки пассажиропотока.

Например, в данный момент происходит ремонт одного из эскалаторов на станции "Шоссе Энтузиастов". Там обновляют главный вал, этот механизм весит около восьми тонн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.