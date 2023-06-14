14 июня, 16:45Транспорт
Москвичам рассказали, как ведутся работы по обновлению эскалаторов в столичном метро
В московском метро постоянно идут работы по ремонту и модернизации оборудования. Только одних эскалаторов в год ремонтируется более 100 штук, при этом все работы ведутся без остановки пассажиропотока.
Например, в данный момент происходит ремонт одного из эскалаторов на станции "Шоссе Энтузиастов". Там обновляют главный вал, этот механизм весит около восьми тонн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.