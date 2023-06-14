Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Транспорт

Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси

Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси

"Актуальный репортаж": Музей транспорта Москвы откроется в гараже Мельникова

Госдума в России приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси

Мужчину оштрафовали за курение во время полета в Красноярск

Новости часа: Путин поручил интегрировать беспилотники в воздушное пространство РФ

Новости часа: москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро

ГД приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси

До конца 2024 года число электробусов в столице увеличится до двух тысяч

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 118 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси. Это позволит повысить размер обязательных страховых выплат в четыре раза.

Компании, получившие разрешение на перевозку, не смогут работать, пока не застрахуют свою ответственность минимум на 2 миллиона рублей. Страховку будет необходимо приобретать на каждый автомобиль.

Что изменится для пассажиров? И вырастет ли стоимость поездки? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета ЯкушеваКристина Морозова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика