Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси. Это позволит повысить размер обязательных страховых выплат в четыре раза.

Компании, получившие разрешение на перевозку, не смогут работать, пока не застрахуют свою ответственность минимум на 2 миллиона рублей. Страховку будет необходимо приобретать на каждый автомобиль.

Что изменится для пассажиров? И вырастет ли стоимость поездки? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.