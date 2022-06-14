Сервис-центр для пассажиров открылся на БКЛ метро в Москве

На Большой кольцевой линии метро открылся сервис-центр для пассажиров. На станции "Кунцевская" теперь работают три окна, сообщил Дептранс.

Там можно обменять неработающий проездной билет и получить консультацию по работе транспорта. Там же специалисты помогут перенести данные между картами "Тройка" и выдадут временные проездные льготникам.

Подобные сервис-центры уже работают на двух станциях БКЛ – "Савеловской" и "Проспекте Вернадского". За помощью туда обратились более 4 тысяч человек.

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