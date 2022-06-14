Столичных водителей призвали к осторожности из-за грозы

Москвичей просят быть внимательнее за рулем из-за грозы и сильного ветра. Об этом рассказал Дептранс.

Дело об избиении пассажира, заступившегося за девушку в метро, вернули в прокуратуру.

В Одинцове выясняют причины крупного пожара в ангаре, где принимали металлолом.