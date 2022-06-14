Станция БКЛ "Нагатинский затон" вырастет в одноименный ТПУ

В Москве продолжаются работы на восточном участке Большой кольцевой линии метро – "Нагатинском затоне". При этом, как отмечается, дизайн этой станции может стать одним из самых ярких. Так, пассажиры в ожидании поезда смогут рассмотреть крупные мозаичные панно из натурального камня. На них изобразят рыб – обитателей московских водоемов.

Кроме того, в будущем станция "Нагатинский затон" вырастет в одноименный транспортно-пересадочный узел. Помимо паркингов и удобных пересадок, там собираются построить социальные объекты и новый жилой комплекс.



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