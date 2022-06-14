Двум российским авиакомпаниям закрыли доступ к международной системе поиска багажа – СМИ

Российские авиапассажиры с заграничных рейсов теперь могут долго не увидеть свой потерянные чемоданы. Компаниям "Аэрофлот" и "Россия" закрыли доступ к международной системе поиска багажа World Tracer. Об этом сообщили СМИ.

К этой системе подключены 500 авиакомпаний и две тысячи аэропортов. Программа ищет чемоданы в огромной базе данных и обычно утерянный багаж возвращали в течение двух суток. Теперь все будет сложнее, а поиск может затянуться на месяцы.



Больше всего рискуют пассажиры стыковочных рейсов различных авиакомпаний. По статистике, с каждым годом багаж пропадает все чаще. В среднем на международных рейсах из тысячи чемоданов теряется девять.

Подробности в эфире телеканала Москва 24.