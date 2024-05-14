Тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы изменятся 20 мая

Тарифы на проезд в городском транспорте Москвы изменятся. С 20 мая поездка по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней подорожает на 2 рубля, а при оплате с помощью биометрии – на 3 рубля.

За проезд на электросудах придется отдать на 50 рублей больше, но в холодный сезон он будет стоить на 20 рублей меньше. При этом для обладателей безлимитных билетов "Единый" поездки будут бесплатными.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.