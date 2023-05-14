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14 мая, 23:15

Транспорт

Пассажиры нескольких авиарейсов не смогли покинуть аэропорт Антальи

Пассажиры нескольких авиарейсов не смогли покинуть аэропорт Антальи

Более 60 человек пострадали в ДТП с электросамокатами в этом году в Москве

Несколько авиарейсов, следовавших из Турции в Москву, были задержаны

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Из Антальи не смогли вылететь пассажиры сразу трех рейсов – "Турецких авиалиний" и двух рейсов "Азур Эйр".

В российском консульстве объяснили, что задержки связаны с ремонтом взлетно-посадочной полосы в аэропорту Антальи. Большинство рейсов прибывают в Москву с опозданием не более часа.

При этом пассажиры жалуются на то, что связи с представителями авиакомпаний нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортвидеоЮлия Неклесова
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