Пассажиры нескольких авиарейсов не смогли покинуть аэропорт Антальи

Из Антальи не смогли вылететь пассажиры сразу трех рейсов – "Турецких авиалиний" и двух рейсов "Азур Эйр".

В российском консульстве объяснили, что задержки связаны с ремонтом взлетно-посадочной полосы в аэропорту Антальи. Большинство рейсов прибывают в Москву с опозданием не более часа.

При этом пассажиры жалуются на то, что связи с представителями авиакомпаний нет.

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