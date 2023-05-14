14 мая, 23:15Транспорт
Пассажиры нескольких авиарейсов не смогли покинуть аэропорт Антальи
Из Антальи не смогли вылететь пассажиры сразу трех рейсов – "Турецких авиалиний" и двух рейсов "Азур Эйр".
В российском консульстве объяснили, что задержки связаны с ремонтом взлетно-посадочной полосы в аэропорту Антальи. Большинство рейсов прибывают в Москву с опозданием не более часа.
При этом пассажиры жалуются на то, что связи с представителями авиакомпаний нет.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.