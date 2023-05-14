Несколько авиарейсов, следовавших из Турции в Москву, были задержаны

Несколько московских авиарейсов были задержаны в Турции. В Анталье застряли пассажиры "Турецких авиалиний", их рейс должен был отправиться в 8:30 по московскому времени.

Пассажиров находились в салоне несколько часов, а затем их вывели в аэропорт. Лайнер был отправлен с опозданием на 13 часов. Причиной в генконсульстве РФ называли ремонт взлетно-посадочной полосы.

С такой же ситуацией столкнулись пассажиры компании "Аэрофлот", которые должны были вылететь из Стамбула в 4 утра 14 мая.

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