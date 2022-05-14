Эвакуаторы "Московского паркинга" помогли пятистам водителям на месте ДТП. Об этом сообщает Дептранс.

Делают это бесплатно – ради безопасности на дорогах. Эвакуаторы освобождают проезжую часть, благодаря чему снижается риск возникновения новых аварий и заторов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.