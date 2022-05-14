Автомобилисты оценили запуск велополосы на Малой Бронной

На Малой Бронной на проезжей части появилась специальная велополоса. Теперь пешеходы и велосипедисты не будут мешать друг другу.

О нововведении высказались автомобилисты. По словам одного из водителей, сужение не доставляет неудобств. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.