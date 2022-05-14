В МВД оценили ситуацию со средствами индивидуальной мобильности в РФ

Улицы и дороги большинства городов России не готовы к появлению средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. Об этом заявили в МВД.

Именно по этой причине владельцев такого транспорта до сих пор не прировняли к полноценным участникам дорожного движения. Но эксперты утверждают – если этого не сделать, аварий с участием электросамокатов будет все больше, причем и на тротуарах, и на дорогах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.