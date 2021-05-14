Участок Люблинско-Дмитровской линии метро открылся досрочно

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро между станциями "Дубровка" и "Волжская" открылся на десять дней раньше срока. В течение двух недель там прокладывали тоннель Большой кольцевой линии. Также на станциях сделали косметический ремонт, помыли вестибюли и отремонтировали пути.

Участок Люблинско-Дмитровской линии закрыли 1 мая. Предполагалось, что его снова запустят только 23 мая. Однако уже 14 мая снимут и основные ограничения для автомобилистов, к 16 мая восстановят оставшиеся схемы движения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.