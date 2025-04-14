Новости мира: Kia объявила о включении России в план продаж на 2025 год

Компания Kia объявила о включении России в план продаж на 2025 год. По информации корейского агентства Yonhap, до конца года будет продано 50 тысяч автомобилей.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выясняют причины выброса мазута на местных пляжах. Пятна появились на песке и в воде. По данным ассоциации "Турпомощь", россияне не обращались за помощью в связи с инцидентом.

Певица Кэти Перри побывала в космосе. На борту корабля также находились невеста предпринимателя Джеффа Безоса Лорен Санчес и еще четыре женщины. Всего полет продлился 11 минут.

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