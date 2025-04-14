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14 апреля, 22:15

Транспорт

Новости мира: Kia объявила о включении России в план продаж на 2025 год

Новости мира: Kia объявила о включении России в план продаж на 2025 год

"Московский патруль": госавтоинспекторы вышли в рейд по иностранным водителям

Человека на самокате заметили на скоростной магистрали в Москве

Поезда по ВСМ между Москвой и Петербургом будут разгоняться до 360 км/ч

"Интервью": Алексей Шапошников – о новых правилах для самокатов и велосипедов

Новые модели гоночных болидов разработали и выпустили в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Путь от начальной до конечной точки ВСМ Москва – Санкт-Петербург составит 2 часа 15 минут

"Мой район. Новости": водители смогли сэкономить на парковке в центре Москвы

"Мой район. Новости": новые поезда "Москва-2026" запустят на Замоскворецкой линии метро

Стартовала подготовка к строительству ВСМ Москва – Петербург

Компания Kia объявила о включении России в план продаж на 2025 год. По информации корейского агентства Yonhap, до конца года будет продано 50 тысяч автомобилей.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выясняют причины выброса мазута на местных пляжах. Пятна появились на песке и в воде. По данным ассоциации "Турпомощь", россияне не обращались за помощью в связи с инцидентом.

Певица Кэти Перри побывала в космосе. На борту корабля также находились невеста предпринимателя Джеффа Безоса Лорен Санчес и еще четыре женщины. Всего полет продлился 11 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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