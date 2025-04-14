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14 апреля, 11:15

Транспорт

Стартовала подготовка к строительству ВСМ Москва – Петербург

Стартовала подготовка к строительству ВСМ Москва – Петербург

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В России началась активная фаза подготовки к строительству первой высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом. ВСМ охватит 6 регионов, ее протяженность составит почти 700 километров. Пассажиры смогут добираться из Москвы в Петербург за 2 с небольшим часа, а до Твери – за 40 минут.

По маршруту будет 16 остановок, в том числе в Зеленограде, Великом Новгороде и Валдае. Поезда нового поколения развивают скорость до 360 километров в час, вместимость одного состава – до 460 человек. Магистраль планируют запустить в 2028 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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