Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Завершена масштабная реконструкция старейшего действующего трамвайного депо Москвы имени П. Л. Апакова. До 2030 года планируется обновить еще 4 депо и переформатировать бывший 7-й троллейбусный парк в новое трамвайное депо. А 19 апреля москвичи и гости столицы смогут увидеть традиционный парад трамваев.

"Совместно с судебными приставами мы выявляем автомобили, владельцы которых вовремя не оплачивают штрафы за парковку. В этом году по итогам совместных рейдов общая сумма крупных долгов снизилась почти на 25%. Призываем автомобилистов не забывать о своевременной оплате штрафов и соблюдать правила парковки", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Кроме того, минувшей зимой в акватории Москвы-реки зафиксировали на 36% больше судов, чем в прошлом году. За сезон более 215 тысяч пассажиров воспользовались прогулочными судами, более 340 тысяч – регулярным речным транспортом.