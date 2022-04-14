Движение ограничат на юго-западе Москвы во время Пасхи. Некоторые участки улиц перекроют 17 и 24 апреля, а также 1 и 3 мая. Об этом предупредил Дептранс.

Нельзя будет проехать по Второму Миргородскому переулку. Для машин полностью закроют Новоясеневский тупик, Санаторную и Тютчевскую аллею. Ограничения будут действовать с 07:00 до 23:00. Кроме того, одностороннее движение временно введут на участках Первого Миргородского переулка, улицы Николая Сироткина и улицы Гагарина.

Ограничения на время Пасхи будут не только на юго-востоке Москвы, но и в других частях города – около церквей и кладбищ. Водителей просят заранее планировать свои маршруты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.