Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Санкт-Петербург

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Санкт-Петербург можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

У S7 билеты подорожали в два раза и теперь стоят 6 833 рубля. У "Аэрофлота" тоже вырос ценник, но незначительно – на 300 рублей. Минимальный тариф обойдется в 3 639 рубля.

У "Победы" билеты подорожали на полторы тысячи рублей, базовый тариф можно приобрести от 3 699 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.