Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Пермь

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Пермь можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

S7 повысил стоимость минимального тарифа на тысячу рублей, теперь билет можно купить за 6 613 рублей. Изменилась стоимость и у "Аэрофлота" – 7 329 рублей вместо 6 579 рублей.

Минимальный тариф у "Победы" подорожал на три тысячи рублей и сейчас стоит 7 799 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.