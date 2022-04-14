Мантуров сообщил, что импортозамещенная версия самолета SSJ-100 появится в конце 2023 года

Полностью импортозамещенная версия самолета SSJ-100 с российским двигателем появится в конце 2023 года. Об этом сообщил Денис Мантуров.

Местами в детсадах до конца 2023 года должны быть обеспечены все дети до трех лет, заявила Татьяна Голикова.

Станцию метро "Печатники" Большой кольцевой линии метро подключили к электросетям. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

