Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Екатеринбург

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Екатеринбург можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

S7 поднял цену на две с лишним тысячи рублей. Билет обойдется в 7 149 рублей, ранее он стоил 4 964 рубля. "Аэрофлот" держит тариф на одном уровне – 5 740 рублей.

У "Победы" на этой неделе билеты можно купить от 5 999 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.