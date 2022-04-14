Парад трамваев пройдет в столице 16 апреля

Парад трамваев пройдет в Москве в субботу, 16 апреля. Ретросоставы проедут от депо имени Баумана до Останкинского пруда и обратно.

Самому старому вагону 114 лет. После парада модели можно будет рассмотреть поближе, сделать фото в депо и послушать музыкантов проекта "Музыка в метро". Начало парада в 11:20.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

