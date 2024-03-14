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14 марта, 13:30

Транспорт

Новости мира: более 500 рейсов отменили в аэропортах Германии

Новости мира: более 500 рейсов отменили в аэропортах Германии

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В аэропортах Германии отменены более 500 рейсов. Это произошло из-за забастовки работников в авиагаванях Берлина, Гамбурга, Кельна, Штутгарта и Баден-Бадена. Из-за задержек и отмен в расписании сорваны планы почти у ста тысяч путешественников.

Терминал аэропорта Сан-Франциско на несколько часов заблокировали пропалестинские активисты. На дороги вокруг авиагавани вышли сотни демонстрантов, которые требуют прекращения огня в Газе и призывают США остановить поставки военной помощи Израилю. Пассажирам, которые спешили на рейс, пришлось добираться до терминала на поезде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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