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14 марта, 13:30

Транспорт

Столичные самокаты подготовят к работе по новым правилам

Столичные самокаты подготовят к работе по новым правилам

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Самокаты начали готовить к старту сезона в Москве

В одном из столичных сервисных центров уже начали подготовку самокатов к открытию сезона. С этого года для владельцев и пользователей двухколесного транспорта начали действовать новые правила.

Тем временем владельцы кикшеринга начали оснащать самокаты системами, позволяющими предотвратить некоторые правонарушения. Например, они смогут регистрировать поездки на СИМ вдвоем, которые теперь запрещены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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