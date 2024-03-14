Столичные самокаты подготовят к работе по новым правилам

В одном из столичных сервисных центров уже начали подготовку самокатов к открытию сезона. С этого года для владельцев и пользователей двухколесного транспорта начали действовать новые правила.

Тем временем владельцы кикшеринга начали оснащать самокаты системами, позволяющими предотвратить некоторые правонарушения. Например, они смогут регистрировать поездки на СИМ вдвоем, которые теперь запрещены.

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