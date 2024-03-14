Москвичам напомнили о новых правилах движения на СИМ в преддверии старта сезона

В Москве готовятся к открытию сезона самокатов. В этом году для любителей двухколесного транспорта начали действовать новые правила.

Так, в столице ограничили скорость движения на арендных самокатах и запретили быстро ездить по тротуарам. Кроме того, с апреля могут ввести штрафы за езду в нетрезвом виде, превышение скорости, оставление места ДТП и катание вдвоем на одном средстве индивидуальной мобильности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.