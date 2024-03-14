14 марта, 10:30Транспорт
Более 2 млн москвичей добавили сведения об автомобиле в личный кабинет на mos.ru
Более двух миллионов москвичей добавили в свои личные кабинеты на mos.ru сведения о транспортных средствах. Внести сведения об автомобиле в личном кабинете можно в разделе "Документы и данные" во вкладке "Транспорт".
Благодаря этому разделу на портале можно оплачивать проезд по платным участкам дорог и автомобильные штрафы, оформлять и продлевать парковочное разрешение и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.