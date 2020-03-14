Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Свыше 34 миллионов поездок совершили пассажиры на МЦД-4 со дня запуска. Самыми популярными станциями стали Железнодорожная, Курская и Нижегородская.

"В 2024 году откроем северный вестибюль на Тестовской и улучшим интеграцию с МЦК, создадим короткую связь между метро и МЦД-4 на Кутузовской. В будущем на МЦД-4 появится и самый современный поезд – "Иволга 4.0", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Новый импульс для развития электротранспорта даст производство тяговых аккумуляторов в столице. По данным на март 2024 года, около 80% всех пассажирских перевозок проходит на технике с электрической тягой.