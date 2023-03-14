В департаменте транспорта рассказали о реконструкции электродепо "Красная Пресня"

В столице продолжается реконструкция электродепо "Красная Пресня". Оно обслуживает все поезда "Москва-2020" Кольцевой линии метро. Об этом сообщает департамент транспорта.

Специалисты ремонтируют фасад площадью около 2,5 тысячи квадратных метров, меняют кровлю и ограждения депо. Также проводятся работы по обновлению водосточной системы, устанавливается дополнительная архитектурная подсветка.

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