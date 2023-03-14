В РФ анонсировали запуск проекта по проверке ОСАГО через камеры

Камеры, которые будут проверять у водителей наличие ОСАГО, технологически готовы. Российский союз автостраховщиков усовершенствовал базу данных. Теперь специалисты обсуждают методы наказания. Например, сколько раз в день штрафовать нарушителя, если он в течение поездки попал в поле зрения нескольких регистрирующих приборов.

На данный момент в союзе долю водителей без полисов оценивают примерно в 10%. Это количество уменьшается, но значительно снизить его планируют благодаря запуску нового проекта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.