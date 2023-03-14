Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Транспорт

В РФ анонсировали запуск проекта по проверке ОСАГО через камеры

В РФ анонсировали запуск проекта по проверке ОСАГО через камеры

"Утро": столичный трафик оценили в 3 балла

Новости часа: цена на золото превысила 1,9 тыс долларов за тройскую унцию впервые за месяц

"Московский патруль": полицейские арестовали молодых людей, обнажившихся в столичном метро

"Мой район. Навигатор": специалисты подвели итоги первых 14 дней работы БКЛ

Новости часа: проект по проверке полисов ОСАГО через дорожные камеры готов к запуску

Новости часа: призыв на срочную службу пройдет по прежним правилам в 2023 году

Штраф за приостановку движения на БКЛ может составить 1 млн рублей – Мосгосстройнадзор

В Общественной палате столицы обсудили историческое значение запуска БКЛ

Уголовное дело завели из-за незаконных работ над тоннелем БКЛ столичного метро

Камеры, которые будут проверять у водителей наличие ОСАГО, технологически готовы. Российский союз автостраховщиков усовершенствовал базу данных. Теперь специалисты обсуждают методы наказания. Например, сколько раз в день штрафовать нарушителя, если он в течение поездки попал в поле зрения нескольких регистрирующих приборов.

На данный момент в союзе долю водителей без полисов оценивают примерно в 10%. Это количество уменьшается, но значительно снизить его планируют благодаря запуску нового проекта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика