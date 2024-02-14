Электропоезда МЦД-3 планируют обновить до конца 2024 года

Электропоезда, которые курсируют по МЦД-3, планируют полностью обновить до конца 2024 года. Также обновление поездов планируется на МЦД-4 до конца 2025 года. На оба диаметра встанет новый российский электропоезд "Иволга 4.0".

Руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал об особенностях состава нового поколения. Поезд создан специально для МЦД на Тверском вагоностроительном заводе.

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