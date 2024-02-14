РЖД запустят дополнительные поезда из Москвы в Рязань и Ульяновск

В период праздников в феврале и марте РЖД запустит дополнительные поезда, которые свяжут Москву с Рязанью и Ульяновском, следует из сообщения Московской железной дороги.

Кроме того, в Троицке построят поликлинику на 750 посещений в смену. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Тем временем сайт мэра и правительства Москвы также пишет, что в 2023 году в столице установили 53 тысячи умных фонарей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.