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14 февраля, 21:45

Транспорт

Транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой рейса Дубай – Москва

Транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой рейса Дубай – Москва

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Транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой рейса Дубай – Москва авиакомпании "Победа". Ведомство проводит проверку.

Две сотни пассажиров застряли в ОАЭ на сутки из-за неисправных самолетов. Рейс многократно переносился. Туристы должны были вылететь еще в 13 февраля. Они просидели в лайнере 40 минут, но он так и не взлетел, поскольку экипаж сообщил о неисправности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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