Из-за снегопада в аэропорту Домодедово задержано несколько рейсов

Из-за снегопада в аэропорту Домодедово изменилось расписание. В пресс-службе сообщили, что один рейс был отменен и еще 18 задержано.

Из-за суперснегопада накануне вовремя не могли улететь тысячи пассажиров.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.