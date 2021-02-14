Затор образовался на внутренней стороне МКАД. По прежнему сложно проехать в районе 31-го километра МКАД.

Кроме того, затруднено движение на внешней стороне в районе 49-го километра.

На десять километров растянулся затор на внутренней стороне – от Липецкой улицы до Бесединского шоссе.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.