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14 января, 22:15

Транспорт

Авиакомпания China Southern приостановила прямые рейсы из Москвы в Пекин

Авиакомпания China Southern приостановила прямые рейсы из Москвы в Пекин

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Более 15 тысяч российских туристов могут остаться без поездки в КНР. Причиной стала отмена авиакомпанией China Southern Airlines рейсов, следующих по маршруту Москва – Пекин. Это произойдет с 21 января по 28 февраля.

Перевозчик не раскрыл мотивы такого решения. Однако эксперты предполагают, что речь может идти об экономических причинах – в сезон низкого спроса перелеты становятся невыгодными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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