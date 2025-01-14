Авиакомпания China Southern приостановила прямые рейсы из Москвы в Пекин

Более 15 тысяч российских туристов могут остаться без поездки в КНР. Причиной стала отмена авиакомпанией China Southern Airlines рейсов, следующих по маршруту Москва – Пекин. Это произойдет с 21 января по 28 февраля.

Перевозчик не раскрыл мотивы такого решения. Однако эксперты предполагают, что речь может идти об экономических причинах – в сезон низкого спроса перелеты становятся невыгодными.

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