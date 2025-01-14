В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 14 января

Общая интенсивность трафика в Москве составляет 4 балла, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Наиболее плотное движение сейчас наблюдается на Дмитровском, Ярославском шоссе в сторону центра а также на внутренней стороне ТТК в районе улицы Беговой. Днем локальные затруднения ожидаются на ТТК в районе Рижской и Савеловской эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Вечером затруднения возможны на радиальных трассах в сторону области, а также на МКАД в районе Варшавского и Ленинградского шоссе

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